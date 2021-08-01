كلفه الأسد بإعادة تشكيل الحكومة.. من هو حسين عرنوس رئيس وزراء سوريا؟

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسومًا بتكليف حسين عرنوس، رئيسًا للوزراء.

كان «الأسد» قد عين عرنوس رئيسا للوزراء في أغسطس الماضي خلفا لعماد خميس.

أبرز المعلومات عن حسين عرنوس

حسين عرنوس مواليد 1953 وهو سياسي سوري من مواليد قرية التح التابعة لمعرة النعمان في محافظة إدلب و يشغل منصب رئيس وزراء سوريا منذ 11 يونيو 2020 وحتى الآن، كما شغل حقيبة وزارة الموارد المائية في الحكومة السورية السابقة بين عامي 2018 و2020.

وينحدر حسين عرنوس 67 عاما من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب شمال غرب، التي لا تزال تسيطر المجموعات الإرهابية على أكثر من نصف مساحتها.

وتخرج حسين عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور " شرق" ثم القنيطرة جنوبا.

وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس حيث ان رئيس الوزراء الجديد مشمول، على غرار سلفه، بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.

وكُلّفَ في 25 أغسطس 2020 بتشكيل الحكومة السورية الجديدة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2020.

وأعيد تكليفه في 1 أغسطس 2021 بتشكيل الحكومة السورية الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021.

مناصبه السابقة

1- رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب بين عامي 1989 و 1994



2-مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و 2002



3- معاون وزير المواصلات بين عامي 2002 و 2004



4- مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بين عامي 2004 و 2009



5- محافظ دير الزور بين عامي 2009 و 2011



6- محافظ القنيطرة بين عامي 2011 و 2013.



7- وزير الأشغال العامة والإسكان بين عامي 2013 و 2018



8- وزير الموارد المائية بين عامي 2018 و2020