ما الفرق بين البريك العاطفي والانفصال؟

لتقييم العلاقة العاطفية..

تحتار الكثير من النساء في طبيعة العلاقة العاطفية بينها وبين الشريك في وقت الخلافات وإذا طلب إحدهما من الأخر البعد لبعض الوقت، لا يعرف كيف يحكم على تلك العلاقة هل هي “بريك” بالفعل لإعادة التقييم أم انفصال؟

العلاقات دائمًا تكون عبارة عن أن الشريكان يتشاجران وتتصاعد الأمور بينهما ليقرر أحد الطرفين في وسط الشجار أن يأخذوا استراحة من بعضهما البعض بدون النقاش في أي تفاصيل والتحدث حتى بدون اتخاذ رأي الطرف الآخر.

وفي هذا الصدد نشر موقع “برايت سايد” في تقريره الفرق بين البريك العاطفي والانفصال في العلاقة العاطفية وتأثير كل منهما على العلاقة بين الشريكين.

البريك العاطفي:

هو فترة توقف مؤقتة عن التواصل مع الشريك فترة تؤخذ للتفكير دون الحاجة للتواجد مع الطرف الآخر للحد من المشاكل والخلافات نوعًا ما، وهي ليست مرحلة تغير القواعد الأساسية للعلاقة يحصل كل شخص على وقته للتفكير فيما إذا كانت العلاقة يجب أن تستمر أم لا.

بعد انتهاء فترة "البريك" يمكن أن تستأنف العلاقة وكأن شيئًا لم يحدث ويمكن أن ينتقل "البريك" إلى المستوى التالي وهو الانفصال.

الانفصال:

عندما الانفصال عن الشريك هنا يكون الأمر انتهى، فهي ليست فترة استراحة للتفكير أو محاولة إصلاح الأمور ولكنها خطوة لقلب الصفحة وبداية فصل جديد في الحياة ويبحث كلا من الطرفين على شريك اخر، أو أي شيء جديد دون الرجوع للطرف الآخر ومناقشة الأمر معه، وهناك العديد من القواعد التي يجب أن يضعها الشريكان في اعتبارهما عند أخذ فترة البريك.

يجب التحدث مع الشريك عن الرغبة في أخذ استراحة لبعض الوقت مع تحديد المدة فقرار البريك في العلاقة العاطفية، ليس قرارًا أحادي ولا يمكن اتخاذه وسط اندلاع الخلافات بل يجب الجلوس مع الشريك والتحدث معه وأن يكون الحديث وجها لوجه ليس عبر الهاتف أو الرسائل، تجنبًا لعدم اساءة فهم اي شيء.

فضلًا عن توضيح الأسباب بأن هناك الكثير من الخلافات ويجب البعد لبضع الوقت حتى يهدأ الطرفين أو أن العلاقة تفتقد الإثارة والتشويق أو أن أحد الطرفين ويريد البقاء بمفرده لمدة يومان.

يجب أن يكون البريك ذو فترة زمنية محددة، فمن غير المنطقي ترك شخص أو طرف آخر معلق على أمر الرجوع لأشهر فهذا غير مقبول لذلك يجب الجلوس مع الشريك والاتفاق على فترة زمنية محددة مناسبة.

ويجب أن يكون الطرفين واضحين مع أنفسهما ويفهما جيدًا أن الاستراحة لا تعني الحرية المطلقة، وعدم أخذ أي قرارات مصيرية في عدم وجود الطرف الاخر.

بعد انتهاء فترة البريك يجب مصارحة كل طرف الاخر بمدى شوقه له وهل الحياة كانت تنفع وتمشي بدونه أم لا ومناقشة وانهاء جميع الخلافات التي كانت موجودة وبدء صفحة جديدة.