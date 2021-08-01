مصادر بـ«الصحة»: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الرابعة بشكل دقيق

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أنه لا يمكن التوقع بموعد حدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد فى مصر بشكل دقيق، لافتًا إلى أن مصر تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائى لفيروس كورونا في كافة دول العالم وإجراءات تعامل الدول التى ظهرت فيها موجة جديدة من فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن دخول مصر الموجة الرابعة من عدمه يتوقف على دخولها لدائرة الوباء بالفيروس، لافتًا إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية يكسر موجة الوباء بالفيروس ويحد من زيادة معدلات الإصابة، كما أن سرعة وتيرة التطعيم ستحد من دخول مصر لموجة جديدة من فيروس كورونا.

وأكدت أن مصر لديها معدلات منخفضة من حالات الإصابة فيروس كورونا فى الوقت الحالى، مشيرة إلى جاهزية الوزارة لاستقبال الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقالت، إنه تمت زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 500 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.

وعن الجرعات المقرر توريدها من فيروس كورونا؛ أكدت المصادر أنه من المقرر توريد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك"، و20 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، و35.6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، و2.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، حتى نهاية العام، بالإضافة إلى توريد جرعات من المواد الخام للقاح سينوفاك لتصنيع 70.2 مليون جرعة بنهاية العام.