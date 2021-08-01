الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع موسع لنائب محافظ القاهرة مع رئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاستها ومشاركة اللواء إيهاب الشرشابي، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، ومديري الإدارت المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية، لبحث ومناقشة أفضل السبل والمعايير لاستخدام أفضل الأساليب للارتقاء بمنظومة النظافة.

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اجتماع نائب محافظ القاهرة 

ووجهت بضرورة الالتزام بتغيير آليات التعامل مع منظومة النظافة ومناقشة وتذليل أى عقبات ظهرت خلال تنفيذ الحملة المكبرة على أحياء المنطقة الجنوبية والتي لا زالت جارية.

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اجتماع نائب محافظ القاهرة 



كما وجهت بالاستمرار في متابعة الحملة المكبرة التي تمت خلال الأسبوع المنتهى والتي تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ولا زالت الحملة قائمة والأعمال جارية دون توقف، للوصول إلى أفضل النتائج المرضية.

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اجتماع نائب محافظ القاهرة 

وأشادت عبدالمنعم، بدور هيئة نظافة وتجميل القاهرة بقيادة اللواء إيهاب الشرشابى ودورها في دعم الحملة المكبرة وما تم بذله من مجهودات وتوفير معدات وعمالة مما نتج عن هذا التعاون المثمر رفع أطنان من التراكمات والمخلفات والرتش من أحياء الجنوبية، والذي وصل إلى  2000 طن  تقريبا من المخلفات والرتش والتراكمات.

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اجتماع نائب محافظ القاهرة 

وأشارت نائب المحافظ إلى مواصلة التعامل من خلال مخطط زمني لتحقيق هدف الارتقاء بالمظهر العام للشوارع والميادين بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، والذي يساهم بشكل كبير في تحقيق جانب من  الخطة الاستراتيجية الشاملة للتطوير والتي وجهت بها القيادة السياسية، وما يتبعه من رفع كفاءة وتشجير وتطوير.

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نائب محافظ القاهرة 


وناقشت نائب المحافظ ما تم الوصول إليه من نتائج الحملة المكبرة، كما وجهت باستمرار الحملات والتأكد من عدم عودة أى تراكمات أو مخلفات مرة أخرى بنفس الأماكن من خلال المتابعة المستمرة.

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نائب محافظ القاهرة 

ولفتت نائب المحافظ إلى أن هيئة النظافة بقيادة اللواء إيهاب الشرشابي، وعدت بأنه سوف يتم دعم المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة بعدد ما يقارب 129 حاوية متنوعة (قلاب) بزيادة تقارب 40% من العدد الحالي بجانب زيادة في المعدات الثقيلة والعمال.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة رفع المخلفات أولا بأول بالنسبة لحي السيدة زينب، وخاصة المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون، مع التوجيه بدراسة مقترح استغلال قطعة الأرض الواقعة بسوق التونسي القديم لتصبح مجمع لإلقاء الرتش والمخلفات والتي سوف تخدم أحياء الخليفة والسيدة زينب وحي مصر القديمة على أن تتولى هيئة النظافة إنشاء سور يحيط بالموقع.

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جنوب القاهرة رئيس هيئة نظافة القاهرة رؤساء أحياء محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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