الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على كمية من الأسماك والبطارخ الفاسدة قبل تداولها بأسواق الإسكندرية

اسماك فاسدة
اسماك فاسدة

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، التحفظ على  بطارخ وأسماك مملحة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل فسخاني لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المحل على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل فسخانى لعرضة وبيعه بطارخ وأسماك مملحة غير مطابقة للمواصفات قبل بيعها بالأسواق.
وجرى مداهمة المطعم والقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على كمية من الأسماك المملحة والبطارخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز مالك محل أسماك على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتعريض حياة المواطنين في خطر لحيازة كمية من أسماك الأرنب السامة وعرضها للبيع بقصد التربح منها، والتحفظ على المضبوطات والتصرف بها بمعرفة الجهات المسئولة.
 

الداخلية النيابة التجارى الأسماك بالاسكندرية فاسدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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