مصرع 3 وإصابة 11 بانقلاب ميكروباص فى المنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل في محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 6528 على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 11 آخرون، وتم نقل جثامين المتوفين الثلاثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى وقوع الحادث، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطرق الصحراوي الشرقي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.