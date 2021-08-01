الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

سفينة إسرائيلية
سفينة إسرائيلية

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن هناك مناقشات في المؤسسة الأمنية، إذا ماكان سيتم الرد عسكريًا على الهجوم الإيراني في خليج عمان.

وأشارت الإذاعة إلى أن من بين الخيارات للرد تنفيذ هجوم على هدف إيراني في البحر أو هجوم سيبراني، وتنفيذ هجوم ضد أهداف إيرانية داخل سوريا.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى اللحظة.

وتعرضت سفينة إسرائيلية، صباح أمس، إلى هجوم في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأعلنت شركة إيال عوفر رجل الأعمال الإسرائيلي، مقتل اثنين من أفراد طاقم سفينة تابعة لها، بعد تعرضها لهجوم الجمعة، قبالة سواحل سلطة عمان، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

وأكدت الشركة أن سفينة تجارية تابعة لها تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان، وقتل اثنين من طاقمها، أحدهما بريطاني الجنسية، والأخر روماني، فيما تعد تلك المرة هي الأولى التي وقع فيها ضحايا جراء الهجمات على سفن ذات ملكية إسرائيلية.

وقال مصدر أمريكي، إن الهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب تم بواسطة طائرة مسيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد من المسؤول عن الحادث.

وأكدت شركة السفن « Zodiac Maritime – زودياك ماريتايم» البريطانية، والمملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إن السفينة كانت في طريقها من مدينة «دار السلام» في تنزانيا، إلى ميناء مدينة «الفجيرة» في الإمارات، مشيرةً إلى أنها كانت دون حمولة.

وأكدت أنه بحسب ما توصل إليه وزارة الدفاع البريطانية فإن سفينة إسرائيلية تعرضت للهجوم في جزيرة «المسيرة» التابعة لسلطنة عمان، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأوضحت أن السفينة « MERCER STREET – مارسير ستريت» مملوكة لشخصيات يابانية، وأبحرت وهي ترفع علم ليبيريا، قائلة: "سنقدم المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

الدفاع الإسرائيلي سفينة هجوم إيران عمان سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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