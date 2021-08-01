السعودية تبدأ تفعيل قرار اللقاح كشرط دخول المناسبات والمنشآت ووسائل النقل العام

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تطبيق سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة في المملكة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها في تويتر وسناب شات، أن دخول أي نشاط أو مناسبة أو منشأة واستخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وبدورها، أكدت وزارة التجارة السعودية، على حسابها في تويتر أنه سعياً لسلامة المجتمع وصحة أفراده، فسيطبق اشتراط ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتباراً من أول أغسطس.

من جهته، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 197.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و370878.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 611890 35124200.

الهند 423810 31613993.

البرازيل 554497 19839369.

روسيا 324949 6242066.

فرنسا 111795 6079239.

المملكة المتحدة 129583 5830774.

تركيا 51184 5682630.

الأرجنتين 105113 4905925.

كولومبيا 120126 4766829.

إسبانيا 81442 4422291.

• وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 18595 1616384.

36 ‬‬‬‬- الأردن 10020 770150.

40 - الإمارات 1939 677801.

‭42‬ - المغرب 9732 615999.

43‭ ‬- تونس 19027 578962.

44 - لبنان 7903 560396.

47 - السعودية 8226 524584.