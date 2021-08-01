تعادل 5 ملاعب كرة قدم.. الصين تفتتح أكبر قبة فلكية في العالم

أعلنت الصين افتتاحها لما وصفته بأكبر قبة فلكية في العالم، وذلك كجزء من متحف شنجهاي لعلوم الفلك، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وتمتد المنشأة على مساحة تبلغ 38 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريبا 5 ملاعب كرة قدم، وبلغت تكلفة تشييدها 93 مليون دولار.

وتم تصميم القبة الفلكية لتشمل المبنى الرئيسي والمرافق الإضافية مثل مركز استكشاف للشباب ومرصدين للجمهور.

وجمعت القبة الفلكية حوالي 70 نيزكا بما فيها تلك من القمر والمريخ، بالإضافة إلى أكثر من 120 مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك الأعمال الأصلية لنيوتن وجاليليو جاليلي ويوهانس كبلر وغيرهم من العلماء.

وتم تدعيم العروض بتقنيات بما في ذلك الواقع المعزز والواقع الافتراضي والقياسات الحيوية والذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للجمهور اكتساب المعرفة العلمية الفلكية من خلال التفاعل.

ويضم المجمع عدة مبان منها مبنى "البرج الشمسي"، ومركزا مخصصا للباحثين الشباب، علما أنه صمم على شكل مركبة فضائية، بينما صنعت الممرات على شكل حلقات تشبه تلك التي تدور فيها الكواكب في الفضاء.

في سياق متصل تمكن علماء فلك مؤخرا من رصد ضوء خلف ثقب أسود عملاق في الفضاء، وذلك لأول مرة في التاريخ.

ورصدت توهجات براقة من أشعة سينية، انفجرت من ثقب أسود هائل، بمركز مجرة تبعد 800 مليون سنة ضوئية عن مركز المجرة.

والتقطت التلسكوبات أضواء غير متوقعة، كانت على شكل ومضات أصغر ومتأخرة وذات ألوان مختلفة عن التوهجات الساطعة المرصودة.

وحسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن هذا الاكتشاف يؤكد نظرية ألبرت أينشتاين في النسبية العامة، حيث يؤدي سحب الجاذبية من الثقوب السوداء إلى انحناء أشعة الضوء حول نفسها، ما يعطي العلماء أول لمحة عما يكمن وراءها.

تمكن علماء فلك مؤخرا من رصد ضوء خلف ثقب أسود عملاق في الفضاء، وذلك لأول مرة في التاريخ.

ورصدت توهجات براقة من أشعة سينية، انفجرت من ثقب أسود هائل، بمركز مجرة تبعد 800 مليون سنة ضوئية عن مركز المجرة.

والتقطت التلسكوبات أضواء غير متوقعة، كانت على شكل ومضات أصغر ومتأخرة وذات ألوان مختلفة عن التوهجات الساطعة المرصودة.