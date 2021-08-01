فلوريدا «بؤرة» جديدة لانتشار كورونا في أمريكا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن أن ولاية فلوريدا أصبحت بؤرة جديدة لفيروس كورونا، موضحة أن أعلى رقم قياسي للإصابات بالفيروس المستجد خلال كل فترة الوباء - 21683 حالة تم تسجيله في ولاية فلوريدا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 7 يناير، عندما كانت الزيادة اليومية في حالات الإصابة 19334، لافتة إلى إن فلوريدا تمثل حوالي خمس جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الولاية “بؤرة جديدة لانتشار المرض”، وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأحد، عن الوكالة الأمريكية.

وتتصدر الولايات المتحدة، القائمة العالمية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وكذلك في عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، أصيب بهذا الفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 34.9 مليون شخص، وتوفي بسببه أكثر من 613 ألفا.

فرض ارتداء الكمامة على المطعمين

وفي 27 يوليو المنصرم، أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أنه على الأميركيين الملقحين أن يرتدوا الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية عالية الخطورة.

وقالت روشيل والنسك، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC: "في المناطق حيث انتقال عدوى كوفيد-19 كبير، توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية".

وأوضحت أن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع لمتحور "دلتا" شديد العدوى في الولايات المتحدة.

ووفقا للإرشادات الصحية السابقة لمركز السيطرة على الأمراض، لا يتعين على الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء الكمامة في معظم الأماكن، على الرغم من أن إلزامية ارتداء الكمامة لا يزال ساريا في بعض الولايات وشركات الطيران وغيرها من وسائل النقل العام.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.