زلزال بقوة 5.7 درجة ريختر يضرب سواحل اليونان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، على الساحل اليوناني.

وذكرت الهيئة، أن مركز الزلزال وقع على بعد 60.8 كلم جنوب غرب جزيرة كوس في بحر إيجه، التي يقطنها حوالي 19 ألف شخص.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 11 كلم.

ولم ترد أية معلومات عن احتمال حدوث تسونامي، ولا عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب هذه الهزات.

وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.

وفي الحادي عشر من أبريل الماضي، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب، سواحل اليونان، دون أن يسفر عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.

وأوضح المركز حينها، أن الزلزال تم تسجيله عند الساعة 22.53 بالتوقيت العالمي، مبينا أن مركز الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترا من جزيرة إيثاكا، وعلى عمق ثمانية كيلومترات.

وقبل ذلك بشهر ضرب زلزال شدته 6,3 درجات على مقياس ريختر مدينة لاريسا الكبيرة في وسط اليونان، مسببا حالة من الذعر وألحق أضرارا بطرق وجسور.

كما تضررت مئات المباني بما في ذلك منازل انتشل فيها رجال الإطفاء سكانا، لكن لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حاليا.

وكان آخر زلزال سقط فيه قتلى في اليونان بلغت قوته سبع درجات ووقع في 30 أكتوبر 2020 في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير (غرب تركيا)، وقد أسفر عن مقتل شخصين في ساموس و 114 في تركيا.

لكن أعنف زلزال شهدته اليونان في العقود الثلاثة الماضية وقع في 1999 بالقرب من أثينا وبلغت قوته 5,9 درجات وقتل فيه 143 شخصا.