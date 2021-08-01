2097 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الأحد، تسجيل 2097 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في ألمانيا منذ بدء انتشار الجائحة إلى 3 ملايين و771 ألفا و262 حالة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية - بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية - بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 91 ألفا و659 حالة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الآن 3 ملايين و654 ألفا و500 شخص.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

