طالبان تضرب مطار قندهار الأفغاني بالصواريخ.. والسلطات تعلق الرحلات

قال متحدث باسم حركة طالبان إن مقاتلي الحركة ضربوا مطار قندهار في جنوب أفغانستان بثلاثة صواريخ على الأقل خلال الليل، مضيفا أن الهدف هو إحباط ضربات جوية تشنها قوات الحكومة الأفغانية.

وقال ذبيح الله مجاهد لرويترز "استهدفنا مطار قندهار لأن العدو يستخدمه مركزا لشن ضربات جوية علينا".

وذكر مسؤولون أفغان أن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق الرحلات وأن المدرج قد تضرر جزئيا.

وأضاف المسؤولون أنه لم ترد بعد تقارير عن سقوط مصابين.

وعلى صعيد آخر، أدى قصف جوي استهدف مستشفى أريانا التخصصي في لشكر غاه جنوب غربي أفغانستان، إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن محمد دين ناريوال رئيس المستشفى قوله، إن المستشفى تعرض للاستهداف من قبل الجيش الأفغاني، حيث اعتقد الأخير بالخطأ “أن مقاتلي حركة طالبان يتلقون العلاج فيه”.

وأوضح أن المسؤولين الحكوميين في المنطقة أبلغوه بأن مستشفاه استهدف بناء على معلومات من وزارة الدفاع "فيما لم يكن فيه عناصر من طالبان".

وتابع: "قيل لي إن هناك خطأ قد وقع وأنهم تلقوا معلومات مغلوطة بأن عناصر من طالبان داخل المستشفى"، موضحا أن أعضاء الحركة كانوا في الواقع يتلقون العلاج في مستشفى آخر بالمدينة.

وروى ناريوال أن الأطباء أجروا عمليتين جراحيتين في اليوم السابق، ولكن مع اشتداد القتال، خفض المستشفى عدد العاملين فيه إلى الحد الأدنى.

ونوه بأنه حاليا ما يزال اثنان من المرضى في المستشفى مع العديد من الممرضين ومرافقي المريضين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الولاية عطا الله أفغان، أن القوات الجوية الأفغانية قصفت المستشفى وأن شخصا واحدا قتل.

وجاءت الضربة الجوية فيما تتوغل طالبان في المدينة، حيث شنت معارك شرسة ضد قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية.