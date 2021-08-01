باحث بمركز كارنيجى: تونس استعادت ثورتها من الإخوان

قال دكتور" سامي مبيض"، كاتب وأستاذ جامعي سوري، متخصص في الدراسات التاريخية، عمل باحثا في مركز كارنيجي، إن تونس نجحت في استعادة الثورة من الإسلاميين الممثلين في حركة النهضة.

وقال مبيض في مقال له عبر موقع" عين أوروبية على التطرف"أنه بعد فترة وجيزة من فوز حزب النهضة في انتخابات ما بعد الربيع العربي في تونس في أكتوبر 2011 ، نُقل عن الأمين العام لحركة النهضة آنذاك حمادي الجبالي قوله: "نحن في الخلافة السادسة إن شاء الله".

كان هذا بالطبع قبل ثلاث سنوات من ظهور زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي في مسجد بالموصل صيف عام 2014 ، معلنا إعادة الخلافة الإسلامية.

بحلول الخلافة السادسة ، كان الجبالي يشير إلى الخلفاء الصالحين الأوائل بعد النبي محمد (أبو بكر ، عمر ، عثمان ، علي) ، بينما أضاف الخليفة الخامس ، عمر بن عبد العزيز من الأسرة الأموية. وأثار هذا البيان الوحيد رعشات في صفوف العلمانيين التونسيين الذين يكافحون من أجل إعادة بناء بلدهم بعد تخليص أنفسهم من الرئيس زين العابدين بن علي، مما دفع حزب التكتل الاشتراكي إلى الانهيار: "نحن لا نقبل هذا البيان. كنا نظن أننا سنبني جمهورية ثانية ، وليس خلافة سادسة ".

وإذا كانت الخلافة هي بالفعل ما كان يفكر فيه حزب النهضة بالنسبة لتونس، فعندئذ كانوا في انتظار مفاجأة كبيرة هذا الأسبوع.

وأقال الرئيس قيس سعيد الحكومة التي يقودها حزب النهضة وعلق البرلمان، مما وضع نهاية لعهد النهضة في السياسة التونسية.

ومُنع زعيم النهضة التاريخي رشيد الغنوشي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان حتى الأسبوع الماضي ، من دخول مجلس النواب، ومنذ ذلك الحين ، مُنع من السفر. لا تخضع الخلافة عمومًا للأوامر التنفيذية للمحامين الدستوريين الذين تحولوا إلى سياسيين مثل الرئيس سعيد. الإسلاميون يصرخون قبيحاً. يبتهج العلمانيون.

لا يزال حزب النهضة، على الرغم من كل محاولات تغيير علامته التجارية، حركة إسلامية مستوحاة من جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

بعد الخروج من العمل السري في عام 2011، حاولوا طمأنة الليبراليين من خلال إعلان التزامهم بالحقوق المدنية والإصلاح والديمقراطية.

إعادة تسمية النهضة

سجل تاريخ حركة النهضة في مقاومة حكم بن علي ، إلى جانب أوراق اعتماده الإسلامية ، نسبة 37٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية 2011، وجاءوا في المرتبة الثانية خلال انتخابات 2014 ، لكنهم تمكنوا بعد ذلك من استعادة اليد العليا في يناير 2016 بعد انقسام منافسيه؛ بسبب الانقسامات الداخلية.

بعد خمسة أشهر، حاول الغنوشي إجراء عملية تجميل لحركة النهضة في المؤتمر العام العاشر للحزب في مايو 2016، قائلاً إنه على الرغم من أنهم ما زالوا ملتزمين بالإسلام، إلا أنهم يوسعون قاعدة قوتهم، ويخففون من خطابهم ، ويضعون حدًا للتبشير، مع الإصلاح من الداخل. وفي حديثه لصحيفة لوموند الفرنسية أوضح قائلاً: "نحن مسلمون ديمقراطيون لم نعد نطالب بالإسلام السياسي. لا نريد إمامًا يقود، أو حتى يكون عضوًا في أي حزب سياسي ".

أدلى الغنوشي بهذه التصريحات في وقت كان فيه الإسلام السياسي متخلفًا ، وبدا أن التنازلات هي الشيء المنطقي الذي يجب القيام به.

وتمت الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين للرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة ، وترددت أصداء أصداءها في جميع أنحاء العالم العربي، مما أدى إلى تثبيط طموحات الجماعات المرتبطة بالإخوان.

وفقًا لمسح أجراه المعهد الجمهوري الدولي بواشنطن العاصمة، فقد زاد دعم ناخبي حزب النهضة لتوسيع دور الإسلام في الحكومة بشكل كبير من 84٪ في عام 2014 إلى 62٪ في عام 2017، من خلال إعادة تسمية حزبه، كان الغنوشي يأمل في توسيع قاعدة نفوذه إلى ما وراء الدوائر المحافظة التقليدية لتشمل السياسيين المهنيين والتكنوقراط والمهنيين العاملين.

حركات مماثلة لجبهة النصرة

قبل أسابيع من المؤتمر العاشر لحركة النهضة، كان الغنوشي قد حضر مؤتمراً رفيع المستوى للإخوان المسلمين خارج تونس، و لم تغير حركة النهضة اسمها ولم تنفصل عن جماعة الإخوان المسلمين.

وعندما قدم الحزب الدستوري الحر مشروع قرار برلماني لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية في تونس، أجهض حزب النهضة مشروع القانون، بدا قرار تغيير العلامة التجارية والابتعاد عن جماعة الإخوان وكأنه جهد منسق بعناية، وولد من براغماتية سياسية وليس تحولًا أيديولوجيًا.

بعد شهرين، حاولت جماعة إسلامية متشددة أخرى القيام بحيلة مماثلة في سوريا: خرجت جبهة النصرة ، الفرع الرسمي للقاعدة في سوريا، ببيان رسمي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام (JFS) و قطع روابطه رسميًا بـ "أي كيان خارجي آخر" ، مشيرًا ظاهريًا إلى ان القاعدة ، دون ادعاء قطيعة صلاتها أسقطت اسم "النصرة" من عنوانها، الذي كان قد نُسخ من عبارة في كتاب جهادي كلاسيكي، "الدعوة إلى المقاومة الإسلامية العالمية"، صاغه أبو مصعب السوري ، وهو مقرب وواثق من أسامة بن لادن، مثل النهضة، كانت جبهة النصرة تنفصل ظاهريًا عن منظمتها الأم سيئة السمعة في محاولة لجذب قاعدة قوة أوسع وتصوير نفسها على أنها لاعب أكثر اعتدالًا ، وبالتالي مقبولًا، داخل المجتمع الإقليمي والدولي.

بصرف النظر عن تغييرات الأسماء، كان العمل كالمعتاد لجميع المجموعات الثلاث في تونس وسوريا وغزة، أول من أكد ذلك في تونس كان المؤسس المشارك لحركة النهضة عبد الفتاح مورو، الذي ظهر على قناة الشروق التونسية في مايو 2016 قائلاً: "النهضة لم ولن تغير هويتها، وستتمسك بمراجعها واستراتيجيتها الإسلامية".

حضن الجماعات الإرهابية

على الرغم من أن حزب النهضة يدّعي أنه لا يوافق على العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية ، فقد انخرط كثيرًا مع الأحزاب التي تفعل ذلك ، مثل جماعة أنصار الشريعة في تونس (AST) ، وهي العلامة التجارية الشمال إفريقية للقاعدة.

في يناير 2012 ، التقى الغنوشي مع زعيم الجماعة سيف الله بن حسين (أبو إياد التونسي)، وهو سلفي جهادي ، لمناقشة الاستراتيجية المشتركة وبعد تسعة أشهر من الاجتماع ، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الغنوشي وهو يخطط مع قادة جماعة أنصار الشريعة في تونس وسمع يقول: "على الإسلاميين أن يملأوا البلد بالجمعيات، وأن يؤسسوا المدارس القرآنية في كل مكان". ثم أضاف: "العلمانيون ما زالوا يسيطرون على الإعلام والاقتصاد والإدارة. لذلك ، سيتطلب التحكم فيها مزيدًا من الوقت، أقول لشبابنا السلفيين أن يتحلىوا بالصبر، لماذا تسرع؟ خذ وقتك في تعزيز ما اكتسبته ".

في سبتمبر 2012، بعد شهر من تسريب الفيديو ، شن متظاهرون من جماعة أنصار الشريعة في تونس بقيادة بن حسين هجومًا على السفارة الأمريكية في تونس، مما أسفر عن مقتل شخصين.

تم بعد ذلك إدراج بن حسين على لائحة العقوبات الأمريكية بسبب صلاته بالقاعدة، سأل الكثيرون أسئلة حول ما ناقشه الغنوشي بالضبط مع جماعة أنصار الشريعة في تونس ، قبل الهجوم.

وبكل شجاعة ، انطلق الغنوشي إلى الخرطوم لحضور مؤتمر إسلاميين ، يداً بيد مع صديقه محمد بديع، المرشد الأعلى للإخوان المسلمين في مصر.

مقتل شكري بلعيد

في 6 فبراير 2013، اتُهم حزب النهضة بالتواطؤ في قتل المحامي التونسي البارز شكري بلعيد، عضو التيار الوطني الديموقراطي المعارض. اشتهر بلعيد بانتقاد حزب النهضة وقيادته ، قائلاً في الليلة التي سبقت اغتياله: "كل من عارض النهضة يصبحون أهدافًا للعنف"، و قالت زوجته إنها ستوجه اتهامات بالقتل إلى حزب النهضة والغنوشي ، ووصفته بأنه مسؤول "شخصيًا" عن وفاة زوجها.

حمادي الجبالي - الذي دعا سابقًا إلى الخلافة السادسة - كان يشغل منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت. ووصف القتل بأنه "اغتيال للثورة التونسية" ، فيما وصفه حزب النهضة بأنه "جريمة شنعاء"و أضرم متظاهرون شباب غاضبون النيران في مكاتب حزب النهضة في بلدتي المزونة والكاف، كما اقتحموا مقرهم في قفصة ، عاصمة جنوب غرب تونس.

هؤلاء الشباب هم أنفسهم الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة التونسية في 26 يوليو 2021 ، للاحتفال بمرسوم رئيس الجمهورية ضد النهضة.

بغض النظر عن الخلافات الدستورية ، بالنسبة للمتظاهرين الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع في عام 2011 ، كان هذا بمثابة استعادة لثورتهم - والانتقام لدماء شكري بلعيد.