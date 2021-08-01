وزير الخارجية الأمريكى يشارك فى سلسلة اجتماعات مرتبطة برابطة «آسيان»

يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في خمسة اجتماعات وزارية افتراضية لها صلة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأحد، إن هذه الاجتماعات تتضمن شراكة "ميكونج" والولايات المتحدة والمنتدى الإقليمي للآسيان (إي.إيه.إس.) والعلاقات الأمريكية مع رابطة "آسيان".

وأضاف أن بلينكن سيتواصل - خلال هذه الفعاليات - مع القادة من جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

وأشار إلى أن الوزير سيؤكد - مجددا - التزام الولايات المتحدة بأهمية تعاون رابطة الآسيان والشركاء الدوليين للتصدي لجائحة كورونا ودعم الانتعاش الاقتصادي.

ونوه إلى أن بلينكن سيدعو لاتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة أزمة المناخ، وأن الولايات المتحدة تساند المجتمع الدولي في الدفاع عن حرية البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: أن بلاده عازمة على ألا تحصل إيران على السلاح النووي، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستبقى حاضرة في المنطقة، وملتزمة بالدفاع عن شركائها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية : إن المحادثات النووية مع إيران لن تدوم إلى الأبد.

وأضاف: أن إيران تتقدم في برنامجها النووي والمحادثات معها لن تدوم إلى الأبد، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة عازمة على مواجهة التحديات التي تمثلها إيران في المنطقة.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها إيران، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تطالب الحكومة الإيرانية بألا تستعمل العنف لإسكات أصوات الشعب الإيراني.

ولدى سؤاله عن الوضع في أفغانستان، أوضح أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن أفغانستان، وتحاول جمع الأطراف الأفغانية ومنهم طالبان، للحوار حول مستقبل البلد.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي للملف العراقي، لافتًا إلى أن بلاده ستدعم القوات العراقية في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.