صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسى للقطاع المصرفى

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي أبرزت أيضا متابعة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

كما سلطت الصحف الضوء على زيارة وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك إلى مصر؛ لبحث العلاقات بين البلدين في زيارة تمتد ليومين.. مبرزة أيضا تأكيد وزارة الخارجية أن مصر تابعت بمزيد من الحزن والآسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات فى عدد من المناطق المختلفة في تركيا.

وفي الشأن الأمني، تابعت الصحف ورشة العمل التي نظمتها أكاديمية الشرطة، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان (استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود)، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي شملت 12 جلسة عمل، بمشاركة 17 خبيرا ومتخصصا من المنظمات الدولية المعنية و35 مشاركا يمثلون 7 دول عربية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر - بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي.

وذكرت صحفية (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى تطوير أداء القطاع المصرفي، وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزى على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطى ومحدودى الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقارى.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القول إن محافظ البنك المركزي عرض الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف العام من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكا ونجاحا كبيرا؛ انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصة بعد حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة فى أثناء الجائحة.

عسكريا، أفادت صحيفة (الأخبار) بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد شهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وذكرت الصحيفة أن الإجراءات بدأت بعرض تقرير الكفاءة القتالية، والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها.

وأشارت إلى أنه أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش؛ للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

سياسيا، أبرزت صحيفة (الأخبار) زيارة وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك إلى مصر؛ لبحث العلاقات بين البلدين في زيارة تمتد ليومين.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته الخارجية التشيكية القول إن كولهانيك سيبحث مع وزير الخارجية سامح شكرى العلاقات الثنائية؛ بما في ذلك التعاون التجاري والوضع في الشرق الأوسط والسياحة في ظل وباء فيروس كورونا، ومن المقرر أيضا أن يلتقى الوزير التشيكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دعم رجال الأعمال التشيك واستئناف السفر بين البلدين بعد انتهاء وباء كورونا، تعد إحدى أولويات الوزير التشيكي.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزارة الخارجية أمس أن مصر تابعت بمزيد من الحزن والآسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات فى عدد من المناطق المختلفة فى تركيا.

ونسبت الصحيفة إلى الخارجية القول إنه "وإذ تتقدم مصر فى هذا الإطار بخالص التعازى لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تؤكد تضامنها مع الشعب التركى الشقيق فى مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية".

وفي الشأن الديني، أبرزت صحيفة (الجمهورية) إنجازات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة التي عرضها أمام مؤتمر (مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة) التي تنظمه دار مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حيث قال الوزير إنه جرى تطوير وإنشاء 6500 مسجد في عهد الرئيس السيسي بإنفاق بلغ 6ر6 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية واصلت على مدار السنوات السبع الماضية، العمل على عمارة وبناء وصيانة وتطوير وتجديد دور العبادة، واستطاعت تحقيق طفرة في عمارة المساجد.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الأوقاف قال إنه جرى إحلال وتجديد وصيانة وترميم 3 آلاف و750 مسجدا من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية، تبكلفة مالية تزيد على 3 مليارات و450 مليون جنيه، ونحو 2800 مسجد جرى إحلالها ووتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية بما يزيد عن 3 مليارات و200 مليون جنيه.

ونقلت الصيحفة عن الوزير إعلانه أن الوزارة حققت رقما قياسيا في افتتاح المساجد الجديدة التي جرى إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي جرت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث جرى افتتاح 1503 مساجد جديدة في الفترة من 4 ديسمبر 2020 حتى 25 يونيو 2021.