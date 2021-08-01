متوسط الوفيات اليومية بكورونا ينخفض لأقل من ألف حالة بالبرازيل

سجّلت البرازيل، للمرّة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر، معدّل وفيات يوميّة بكوفيد-19 بلغ أقلّ من ألف حالة، وذلك بفضل تقدّم حملة التطعيم.



وأظهر أحدث تقارير وزارة الصحّة وجود 556.370 وفاة وأكثر من 19.917.855 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 في البلاد البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة وتُعتبر ثاني أكثر دول العالم تضرّرًا جرّاء الجائحة بعد الولايات المتحدة.



ومع تسجيل 910 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ متوسّط الوفيات اليوميّة في البرازيل 989 حالة وفاة على مدى الأيّام السبعة المنقضية.



ولم يُسجّل رقم مماثل (أقلّ من ألف حالة وفاة) منذ 20 يناير (981 حالة) في بداية موجة ثانية قاتلة من الفيروس.



وانخفض عدد الوفيات والإصابات في البرازيل منذ أسابيع عدّة، لكنّ علماء الأوبئة يخشون ارتفاعًا جديدًا في الحالات بسبب متحوّر دلتا الذي ينتشر في ولايات عدّة من البلاد.



وبعد بداية متأخّرة وفوضويّة بسبب نقص الجرعات المتاحة، بلغ التطعيم في الآونة الأخيرة سرعته القصوى مع إعطاء أكثر من مليون حقنة يوميًا منذ يونيو.



في المجموع، تلقّى أكثر من 100 مليون شخص جرعة لقاح واحدة على الأقلّ، بينما جرى تحصين 40 مليون شخص بالكامل.



لكن في بداية الأسبوع، تمّ تعليق التطعيم أيّامًا عدّة في بعض المدن الكبرى، بسبب تأخير في تسليم جرعات جديدة.



وتعكف لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ منذ ثلاثة أشهر على النظر في طريقة تعامل حكومة الرئيس جايير بولسونارو مع الأزمة الصحّية.



ويعتبر متخصّصون أنّ الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة فوضويّة، خصوصًا في ضوء حصول تأخير ووجود شكوك حول فساد في شراء اللقاحات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

