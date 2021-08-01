«القابضة للكهرباء» تبدأ قبول دفعة جديدة بفصولها المشتركة للتعليم الفني

للحاصلين علي الإعدادية

أصدر عبدالمحسن خلف أحمد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية، قرارا بإعلان قبول الشركة دفعة جديدة من الطلبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة عام 2020-2021 للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القباضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم الفني.

وأوضحت الشركة، في إعلانها الرسمي الصادر في نهاية يوليو المقضي، أن التحاق طلاب الشهادة الإعدادية سيكون بمركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء- مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة، نظام خمس سنوات.

كما سيكون التحاق الطلاب بمركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء- مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية، نظام خمس سنوات.

وأيضًا مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مدرسة بنبا قادن الثانوية، نظام ثلاث سنوات.

كما سوف يلتحق الطلاب بمعهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية، نظام ثلاث سنوات.

وكشفت الشركة القابضة عن شروط الالتحاق بالفصول المشتركة للتعليم الفني، وضمنت ستة شروط تتعلق بنوع التعليم الوافد منه التعليم، وطريقة التقديم، والحد الأدني للقبول المحدد من قطاع التعليم الفني بمحافظة القاهرة، واختبار القدرات، وموعد إعلان التقديم ونهايته وإعلان النتيجة.

شروط الالتحاق بالفصول المشتركة

1-أن يكون الطالب حاصلًا على الإعدادية عامة أو أزهرية عربي أو إنجليزي، من محافظات القاهرة الكبري وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، وحاصل علي الشهادة في دور مايو 2021، للذكور فقط.

2-إلا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18سنة.

3-يتم التقديم إلكترونيًا علي موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 حتي 12 من الشهر نفسه، ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد.

4-الحد الأدنى للقبول يكون طبقًا للمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبر.

5-يتم عقد اختبار وإجراء مقابلة شخصية وكشف طبي للطلبة المؤهلين للقبول.

6-تُعلن كشوف الطلبة المقبولين قبل بدء العام الدراسي على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.