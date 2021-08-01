سويسرا.. إصابة ضابط شرطة فى احتجاجات ضد قيود كورونا

خرج الألاف في مظاهرات يوم السبت احتجاجا ضد قيود فيروس كورونا في مدينة لوسرن السويسرية، وفقا لما ذكرته الشرطة.



وقالت السلطات إن حوالي 5000 شخص شاركوا في المظاهرات، وأضافت أن ضابط شرطة تعرض للهجوم وأصيب خلال المظاهرة، واحتجز شخصان على خلفية الحادث.

وقال المتظاهرون إن قيود فيروس كورونا غير ضرورية كما أنها قيدت الحياة دون داع.



وكانت أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت أنه تم حتى الآن إعطاء 8.94 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في سويسرا.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم السبت، يُقدر متوسط معدل التطعيم في سويسرا بـ 46 ألفا و9 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في سويسرا قبل نحو 27 أسبوعا.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 717 ألفا و665 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و905 حالات.



وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و22 أسبوعا.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.