الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية بتونس

هجرة غير الشرعية
هجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباطها 8 محاولات للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ زهاء 200 شخص حاولوا عبور الحدود البحرية للبلاد بصورة لا شرعية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "في إطار التصدي لظاهرة الهجرة الغير نظامية تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بقرقنة وجرجيس ونابل والمنستير من إحباط 8 عمليات عبور للحدود البحرية وإنقاذ 196 شخص كانوا من بين الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود".

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات المهدية وصفاقس والنفيضة، من ضبط 6 أشخاص من بينهم شخص صادر في شأنه 10 مذكرات ضبط لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام، كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، وضبطت بحوزتهم مبالغ نقدية".

وأكدت الوزارة إحالة الأشخاص المتورطين بعملية اجتياز الحدود إلى الجهات المعنية للتحقيق.

 

 

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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