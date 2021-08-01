العراق: الوضع يهدد النظام الصحى

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن امتلاء ردهات حالات مصابي كورونا الحرجة في بغداد والمحافظات، مؤكدة أن "الوضع يهدد النظام الصحي في البلاد".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن "نظام الرعاية الصحية يعاني، وهناك ضرورة لإتمام المستشفيات المتلكئة".

وأضاف أن "الوزارة ملتزمة بتقديم 3 لقاحات في العراق هي فايزر، وأسترازينيكا، وسينوفارم، وجميعها آمنة ومرخصة"، لافتا إلى أن "فعالية اللقاحات تصل لـ90%، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك".

وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الجاري ستصل وجبة ضخمة من لقاح سيونوفارم"، مبينا أن "يوم غد الأحد ستصل وجبة جديدة من لقاح فايزر أيضا".

وتابع، أن "الحكومة شرعت بتنفيذ خطة موسعة لمضاعفة وصول اللقاحات إلى العراق لعشرة أضعاف ما كانت عليه، وأن من يصاب مرة أخرى بعد تلقيه اللقاح ستكون إصابته بسيطة ولن يحتاج الدخول للمستشفى".

وحذر البدر، من "وجود 5 آلاف حالة حرجة حاليا في المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة تخشى أن نصل إلى اليوم الذي لا نستطيع فيه استقبال حالات جديدة بسبب الاستمرار بتسجيل عدد إصابات مرتفع يوميا".



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.