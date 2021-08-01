ألمانيا.. المرشح لخلافة ميركل يدين جرائم النازيين فى بولندا خلال الحرب العالمية الثانية

عبر "أرمين لاشيت" المرشح لتولي منصب المستشارية في ألمانيا؛ خلفاً لأنجيلا ميركل، عن استنكاره لجرائم النازيين التي ارتكبوها ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) قائلاً إنه يشعر بـ "الخزي الشديد" إزاءها.



وأضاف المرشح الألماني - في تصريحات نقلتها قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - أن لديه رغبة شخصية في حضور الاحتفالات المقررة نهاية الأسبوع في العاصمة وارسو بمناسبة ذكرى ثورة المدينة عام 1944 ضد الاحتلال النازي.



وأشار لاشيت إلى أن "الجرائم التي ارتكبها الألمان ضد الأمة البولندية، كلها تملكني شعوراً بالخزي".

وأكد لاشيت - الذي يقود حزب ميركل السياسي - أن هذه المسؤولية سوف تحدد سياسة برلين تجاه بولندا في المستقبل.



وشدد على ضرورة أن "تدرك ألمانيا دائماً مسؤوليتها التاريخية تجاه حرية بولندا واستقلالها".

من جانبه، أعرب أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا عن تأييده لجعل اختبارات كورونا للعديد من المواطنين بمصروفات في المستقبل القريب.

وقال وزير المالية الألماني في برنامج حواري بالتلفزيون الأربعاء: الماضي إنه إذا أمكن تطعيم كل الناس فيتعين على كل واحد بعد ذلك أن يدفع ثمن اختبار كورونا بنفسه.

في الوقت نفسه، نبه نائب المستشارة أنجيلا ميركل أن هذه المصروفات لا ينبغي تطبيقها على هؤلاء الذين عجزوا عن تلقي التطعيم لأسباب صحية أو الذين لا توجد توصية بتطعيمهم مثل الأطفال.

وطالب شولتس باستمرار توفير الاختبارات مجانا داخل المدارس والشركات على أن يتم توفير الاختبارات " بأرخص سعر ممكن" لكل الآخرين، وقال: "لا أرى أن الموضوع يتعلق بعقوبة".

وصرح شولتس بأنه ليس من المنتظر أن تدفع الدولة ثمن الاختبارات مع وجود البديل الأفضل وهو التطعيم لأن التطعيم لا يحمي آخذه وحسب بل يحمي آخرين أيضًا.