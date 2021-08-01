البيت الأبيض يحث الرئيس التونسى على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطى

ذكر البيت الأبيض في بيانه الصادر منذ قليل، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث الرئيس التونسي قيس سعيد على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي، لافتاً ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة وعودة البرلمان في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مستشار الأمن الأمريكي جيك سوليفان والرئيس التونسي قيس سعيد مساء السبت.

وكشف البيت الأبيض، في بيانه، أن النقاش بين الجانبين الأمريكي والتونسي استمر لمدة ساعة.

وأضاف البيان: "بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي".

كما أكد مستشار الأمن الأمريكي، دعم الرئيس جو بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.

وأضاف: "وركزت الدعوة على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس".

وشدد مستشار الأمن القومي على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة COVID-19، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتولي قيادة الجهاز التنفيذي بعد إقالته لرئيس الوزراء هشام المشيشي.

كما أعلن القضاء التونسي أنه فتح تحقيقًا فى شكوى ضد الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أن ثمة 460 شخصًا نهبوا أموالًا تونسية، عارضًا عليهم تسوية حال إعادتها، قائلا: إنه تمت سرقة نحو 5 مليارات دولار من شعب البلاد.

وقال سعيد، خلال لقاء عقده الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن بلاده تمر "بظروف عصيبة وأيام تاريخية".

وصرح "سعيد" بأنه يطلب من التجار "أن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد"، مضيفًا: "أطلب منهم التخفيض في الأسعار. المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بالعشاء".

وأضاف: "أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار".

وأكد بأن "أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون".

وقال "سعيد" إن "عدد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، بناءً على التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، مشيرًا إلى أن هناك قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص.