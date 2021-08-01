انتهاء حظر إخلاء المساكن الذى فرضته أمريكا بعد تفشى كورونا

انتهى الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على عمليات إخلاء المساكن بسبب فيروس كورونا، منتصف ليل السبت، مما يعرض ملايين المستأجرين الأمريكيين لخطر طردهم من منازلهم.



وفض مجلس النواب الأمريكي اجتماعا دون مراجعة تدابير حماية المستأجر بعد أن أحبط عضو جمهوري بالكونجرس محاولة لتمديد هذه التدابير من خلال الموافقة عليها بالإجماع حتى 18 أكتوبر.

وقال الزعماء الديمقراطيون إنهم يفتقرون إلى الدعم الكافي لطرح الاقتراح للتصويت الرسمي.



وعقد مجلس الشيوخ جلسة السبت لكن الزعماء لم يعطوا أي إشارة إلى أنهم سيبحثون تمديد حظر الإخلاء.

وأوضح البيت الأبيض أنه لن يمدد هذه الحماية من جانب واحد قائلا إنه لا يملك السلطة القانونية للقيام بذلك.



وذكرت دراسة أجراها معهد أسبن ومشروع الدفاع عن الإخلاء المتعلق بكوفيد-19 إنه يوجد أكثر من 15 مليون شخص في 6.5 مليون أسرة أمريكية متخلفون حاليا عن دفع إيجار مساكنهم ويدينون مجتمعين بأكثر من 20 مليار دولار لأصحاب العقارات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

