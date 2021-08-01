جامعة قبرصية تقدم جوائز للطلاب المطعمين ضد كورونا

ذكرت صحيفة "سايبروس ميل"، أن طلاب جامعة قبرص للتكنولوجيا الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو تعافوا منه خلال الأشهر الستة الماضية، سيشاركون في عمليات سحب للفوز بجوائز ومزايا أخرى بما في ذلك رحلة بحرية في منطقة أكاماس.

جاءت هذه الحوافز في إطار إعلان صادر عن الجامعة قالت فيه إن الفصل الدراسي الشتوي القادم سيجري بحضور شخصي من جانب الطلاب.

وأعلنت الجامعة عن تلك الحوافز كنوع من التشجيع على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة: "إن ضمان معدل عال من التغطية بالتطعيم داخل مجتمعنا الجامعي يعد شرطًا هامًا للتمكن ليس فقط من إعادة التشغيل ولكن أيضًا من الاستمرار بسلاسة".

وكان وزير الصحة القبرصي ميكاليس هادجبانتيلاس، قال إن الوزارة مددت بشكل كبير قيود كورونا المرتبطة بدخول الأماكن العامة في البلاد، في محاولة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة «كاثميريني» اليونانية: إنه اعتبارًا من الإثنين، سيُلزم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر بتقديم تصريح "مرور آمن" قبل الدخول إلى المكاتب العامة والمستشفيات والمحلات التجارية التي يوجد بها 10 أشخاص أو أكثر، بما في ذلك الموظفين.

ويثبت التصريح أن حامله قد تلقى جرعات من لقاح المعتمدة أو أنه أصيب بفيروس كورونا في الأشهر الستة الماضية وتعافى.

وبموجب القواعد المعمول بها حاليًا، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي 16 عامًا والذين يحملون تصريح "مرور آمن" الدخول إلى المكاتب العامة والأماكن الخاصة التي يوجد بها أكثر من 20 شخصًا، وستبقى اللوائح الجديدة سارية المفعول حتى نهاية أغسطس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.