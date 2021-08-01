الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا: إعطاء 12 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

لقاح مضاد لكورونا
لقاح مضاد لكورونا

أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم في المجمل إعطاء 12 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في استراليا حتى الآن.


وقدرت بلومبرج أن متوسط معدل التطعيم في أستراليا يبلغ 136 ألفا و 448 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 6 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.


وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 22 أسبوعا. ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 34 ألفا و924 حالة، فضلا عن وفاة 924 شخص.


وسجلت أستراليا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و26 أسبوعا.


يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

أستراليا: إعطاء 12 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

أول ظهور لـ«نيللي كريم» بصحبة هشام عاشور قبل زفافهما

إذاعة فرنسا: بعد اتصال ماكرون الضغوط الدولية تتزايد على الحكومة الإثيوبية

الصحة: 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون فى تل أبيب احتجاجا على فرض قيود جديدة بسبب كورونا

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس