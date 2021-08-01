الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يشهد جنازة الشهيد محمد رجب بمدينة إيتاى البارود

جنازة الشهيد محمد
جنازة الشهيد محمد رجب

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، والعميد أحمد السويدي، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد كجك رئيس مدينة إيتاي البارود، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمدينتى ايتاى البارود وشبراخيت، جنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد رقيب  محمد رجب عبد السميع الشامي ابن قرية الإبراهيمة التابعة لقرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود لمثواه الأخير، والذي أستشهد بشمال سيناء اليوم السبت خلال إحدى المداهمات.

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والحضور بتقديم واجب العزاء لعم واشقاء  الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن عليهم بالصبر والسلوان.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، لافتًا أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنًا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائمًا الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان، أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وبطولته وتقديم كافة اوجة الدعم والرعاية لاسرته وابنائه.

واحتشد أهالي قرية الإبراهيمة التابعة لقرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود، ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير داخل قريته قرية الإبراهيمة التابعة لقرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود، وردد الحضور هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مطالبين بضرورة أخذ حق الشهداء والقصاص من هؤلاء الذين يقومون بالمتاجرة بالدين.

العسكري القوات المسلحة محافظ البحيرة شمال سيناء مدينتي

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