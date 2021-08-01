«تعليم أسوان» تكرم الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة (صور)

استقبل الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببحافظة أسوان، بمكتبه كلًا من الطالبة مريم أشرف سليمان مدرسة العوضلاب الابتدائية بإدفو ، والطالبة زينب محمد عبد الحاكم مدرسة محفوظة مرغنى الإعدادية بإدارة أسوان، وأحمد حسين محمود عمر مسئول التعلم الذكي بإدارة إدفو الفائزين في القوائم النهائية للمشروع الوطني للقراءة في عامه الأول.

وزارة التربية والتعليم تكرم الفائزين بالمشروع الوطنى بمحافظة أسوان

جاء ذلك في إطار حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على تشجيع النماذج الإيجابية المضيئة وتعزيزا لمكانة القراءة كأهم مصادر المعرفة واكتساب الثقافات، وذلك بحضور جمالات الراوى منسق عام المشروع الوطني للقراءة.

وسلم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، شهادات تقدير للمكرمين، وذلك تقديرًا لشغفهم بالقراءة ولرفعهم اسم أسوان عاليًا، متمنيًا لهم التوفيق في الترتيب النهائي للمسابقة الأسبوع القادم.

وأعرب عن أمنياته، أن تزيد نسبة المشاركة في المشروع الوطني للقراءة في العام الثاني لتصبح القراءة بين طلاب ومعلمي أسوان عادة وليس مجرد هواية فقط.

محافظ أسوان يكرم أوائل الجمهورية

جدير بالذكر، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استقبل بمكتبه كل من الطالبة ندى حربي حسن، والطالبة نوال عرفة عبد العال بمدرسة أبو الفضل سرور ( تخصص سكرتارية طبية) واللاتي حصلن على المركز الأول والأول مكرر على مستوى الجمهورية ومجموع درجات ٦٩٢ درجة في نتائج الدبلومات الفنية للمدارس الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج لتكريمهن عقب تفوقهن وحصولهن على هذه المراكز المتقدمة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقد حضر تكريم المحافظ للطالبات الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجانب أسرتي الطالبات.

وسلم اللواء أشرف عطية، شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة لكل من الطالبتين، وذلك تقديرًا لتفوقهن العلمى والدراسى ورفعهن أسم أسوان عاليًا وسط الأوائل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبتين وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذى لم يأتي من فراغ ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور بإعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا فى طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

هذا فيما أعربت ندى ونوال عن سعادتهن بتكريم محافظ أسوان وحرصه على استقبالهن فور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي، وليعطى لهم ذلك دفعة كبيرة وحافزًا لمواصلة مشوارهم التعليمى والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.

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وكيل تعليم أسوان والفائزين بمشروع القراءة

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وكيل تعليم أسوان والفائزين بمشروع القراءة

وكيل تعليم أسوان والفائزين بمشروع القراءة

وكيل تعليم أسوان والفائزين بمشروع القراءة