قيس سعيد: تونس فى الطريق الصحيح وسنصدر قرارات مهمة قريبًا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، أن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات مهمة قريبا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم حسب رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن تبون أجرى مكالمة هاتفية، مع أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اطمأن من خلالها على الرئيس والشعب التونسي الشقيق.

وأضاف البيان الجزائري: "تمحور الاتصال الهاتفي حول تطورات الوضع العام في الشقيقة تونس، حيث طمأن قيس سعيد رئيس الجمهورية الجزائرية، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب".

قيس سعيد ينفي مصادرة الأموال

وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في وقت سابق اليوم أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، ظهر السبت، بقصر قرطاج، محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والذي كان برفقة بعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وأشار قيس سعيد خلال اللقاء إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

استمرار حظر التجول

وكان قيس سعيّد، أصدر أمس، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة منع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من غد الأحد إلى إشعار آخر.

وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقرر منع التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، ومطالبة أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.

وأمر القرار جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كورونا كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل.