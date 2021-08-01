الكشف على 1888 مواطنًا خلال القوافل الطبية بقرى أسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية نصر النوبة بمركز نصر النوبة، و قرية بنبان بحري بمركز دراو، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان ، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأجرى الكشف الطبي خلال القوافل الطبية على 1888 مواطنًا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستساهم فى القضاء نهائياً على المشاكل والمطالب الجماهيرية الخاصة بأجهزة حضانات الأطفال حيث سيتم زيادة الحضانات إلى 243 جهاز بدلاً من 180 جهازًا، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعى للحضانات من 15 جهازًا إلى 91 جهازًا.

جاء ذلك استمرارًا للتواصل الجماهيرى مع كافة فئات وقطاعات أهالى المحافظة من خلال تفاعل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع العديد من الشكاوى والإحتياجات الواردة من المواطنين والبسطاء سواء على الواتس الخاص بالمحافظ أو قنوات الإتصال الأخرى.