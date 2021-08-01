بعد خسارة وزنها.. هنادى مهنا تشارك فى فيلمين بـ«اللوك الجديد»

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جديدة ومختلفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي

"إنستجرام"، أثناء قضاء إجازاتها في لبنان.

وظهرت "هنادي" بلوك جديد ومختلف تمامًا، حيث ظهرت بشكل نحيف جدًا، وذلك بعدما قامت بإنقاص وزنها خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد زواجها من الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

وبالرغم من تأكيد هنادي مهنا على عدم قيامها بإنقاص وزنها عن طريق إجراء عملية تكميم المعدة؛ إلا أن صورها الجديدة أثارت حالة من الجدل حول كيفية فقدانها للوزارة بهذه الطريقة، وظهورها بشكل نحيف جداً في فترة زمنية صغيرة جداً لا تتخطى الثلاث شهور.

هنادي مهنا تشارك في عملين جديدين

وتستعد هنادي مهنا خلال الفترة المقبلة للمشاركة في فيلمين سينمائين تشارك في بطولتهما وتظهر فيهما بـ"اللوك والشكل الجديد"، حيث تريد "هنادي" التركيز في الفترة المقبلة، خاصة بعد أنقاص وزنها، على عملها واختيار أدوار متميزة ومختلفة.

"ليلة العيد" يشهد ظهور هنادي مهنا بالحجاب

والعملين الذي تظهر فيهما هنادي مهنا الأول فيلم "ليلة العيد" وهو تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج السبكي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم يسرا وتظهر هنادي بشخصية فتاه محجبة موهوبة في الغناء وتسعي لتكون مطربة مشهورة.



هنادي مهنا تشارك في بطولة "تماسيح النيل"

أما العمل الثاني الذي تشارك فيه هنادي مهنا فهو فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبدالعزيز، وتشارك هنادي بشخصية مطربة في أحداث الفيلم التي تدور داخل أحد المراكب النيلية من القاهرة لأسوان.

وتقدم خلال الفيلم مجموعة من الأغاني بلغات مختلفة مثل العربي والإيطالي والفرنساوي ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم خالد الصاوي ومصطفى خاطر ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وكريم عفيفي ودينا محسن.