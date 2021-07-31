السبت 31 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شكرى: نثق فى حكمة القيادة التونسية.. ويجب احترام إرادة الشعب

جريدة الدستور

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه يجب احترام إرادة الشعب التونسى وعدم التدخل فيها، مؤكدا على الاهتمام بمجريات الأمور فى تونس، والثقة فى حكمة القيادة السياسية فى تونس.

وأضاف شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الجزائر رمطان لعمامرة، مساء اليوم السبت "نأمل أن تؤدى الإجراءات الأخيرة فى تونس إلى تحقيق الاستقرار".

وعلى الصعيد اللبنانى، قال شكرى "نسعى للعمل على خروج لبنان من أزمته ونتطلع أن تستطيع القيادات السياسية تلبية احتياجات الشعب هناك".

ورحب شكرى - فى مستهل مؤتمر صحفى مشترك عقده ونظيره الجزائرى فى ختام مباحثاتهما مساء اليوم السبت بقصر التحرير- بالوزير لعمامرة الذى يقوم بأول زيارة له إلى مصر، معربا عن تهنئته للوزير الجزائرى لتوليه حقيبة الخارجية فى الحكومة الجزائرية.

وقال وزير الخارجية إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائرى أعقبها جلسة أخرى موسعة بحضور وفدى البلدين؛ حيث جرى تناول سبل تعزيز العلاقات وأبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف شكرى انه جرى الاتفاق على استمرار التشاور والاتصالات؛ بما يعود بالنفع على شعوبنا وعلى الاستقرار فى المنطقتين العربية والإفريقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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