وزير السياحة يتفقد معبد الكرنك للوقوف على أعمال التطوير

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السبت، معابد الكرنك؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الآثرية والمعابد والموقف التنفيذي، لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما.

رافق الوزير خلال الجوله الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات ومحمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا والدكتور مصطفي الصغير، مدير عام منطقة آثار الكرنك، المشرف العام على طريق الكباش وصلاح الماسخ مدير معبد الكرنك.

واستهل د.خالد العناني زيارته بتفقد مسار الزيارة بمعابد الكرنك بدءًا من مركز الزوار عند المدخل وحتى أقصي مكان للزيارة بمعابد الكرنك، حيث وجه بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بجميع المواقع الأثرية بصفة عامة وتلك الموجوده على مسار زيارة معابد الكرنك لإتاحتها لجميع المواطنين والسائحين، وتحسين تجربة الزيارة لهم وجعلها زيارة ممتعة.

ووجه وزير السياحة بتدعيم مسار زيارة معابد الكرنك بمزيد من اللوحات الإرشادية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الموقع الأثري ككل، وعن كل أثر علي حدى، إضافة إلى إحلال اللوحات القديمة بأخري جديدة لتكون أكثر تفاعلا مع الزائر بحيث تضم رسم توضيحي لمسار الزيارة وأهم الآثار الموجودة بالمنطقة وإرشادات الزيارة، خاصة تلك المتعلقة بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمواقع الأثرية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه ونظم الإضاءة، والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإضافة المزيد من المقاعد والمظلات لراحة السائحين، مؤكدًا ضرورة احترام البيئة الخاصة بالمنطقة الأثرية والطابع الحضاري والجمالي لها.

شدد وزير السياحة على ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة المناطق والممرات المحيطة بمعابد الكرنك، كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك، وكذا ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني أمام الصرح الثامن.