الإمارات تجرى 300 ألف فحص جديد ضمن خطط حصر مصابى كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن إجراء 300 ألف و637 فحصا جديدا بهدف الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وحصر المصابين والمخالطين لهم وعزلهم، خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن تزايد أعداد الفحوصات الطبية الجديدة يأتي تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، وأن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم في الكشف عن 1537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 680 ألفا و680 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة بالإمارات عن وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1949 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1518 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 658 ألفا و198 حالة.