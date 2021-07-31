«الخارجية الجزائري»: أحمل رسالة إلى السيسي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إنه يحمل رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الجزائري.



وأضاف لعمامرة أن الرسالة هي إخاء، وتؤكد الحرص على العمل سويا مع مصر، وتسجيل خطوات منيرة فى العلاقات بين مصر والجزائر.



وأشاد وزير الخارجية الجزائري بعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.