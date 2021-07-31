السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الجزائري»: أحمل رسالة إلى السيسي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إنه يحمل رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الجزائري.


وأضاف لعمامرة أن الرسالة هي إخاء، وتؤكد الحرص على العمل سويا مع مصر، وتسجيل خطوات منيرة فى العلاقات بين مصر والجزائر.


وأشاد وزير الخارجية الجزائري بعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.

الجزائر السيسي وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والجزائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

شكرى: نثق فى حكمة القيادة التونسية.. ويجب احترام إرادة الشعب

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

«الإحصاء»: 274% زيادة واردات مصر من الوقود خلال شهر

أول ظهور لـ«نيللي كريم» بصحبة هشام عاشور قبل زفافهما

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الجزائري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى