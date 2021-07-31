نائب رئيس جنوب السودان: علاقاتنا مع مصر وصلت إلى مستوى عالي

قال نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني إيجا، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان وصلت إلى مستوى عالي جدا.

وأضاف إيجا- في تصريحات لفضائية (إكستر انيوز) الإخبارية، اليوم السبت- "اتفقنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونحن مستعدون لشراكة اقتصادية مع مصر في مختلف المجالات".

وأشار إلى بدء معرض دولي في العاصمة (جوبا) للمنتجات المصرية على أن يعقد بشكل سنوى.

ويعتبر جيمس واني إيجا واحدا من بين الأباء المؤسسين لجنوب السودان وثاني شخص يتولى هذا المنصب وأول رئيس للبرلمان في بلاده.. وهو من أسهم في الاتفاقات التي أوقفت النزاع داخل السودان، كما أسهم في صناعة السلام بجنوب السودان عقب الاستقلال ووقف القتال الداخلي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان: استعداد السودان ورغبته فى تطوير علاقات التعاون والصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية التى تعود بالفائدة المشتركة لمصلحة البلدين.

وأشاد البرهان- لدى لقائه في الخرطوم اليوم مع وفد أمريكي من أعضاء سابقين فى الكونجرس ورجال أعمال ومنظمات طوعية- بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، مؤكدًا رغبة السودان في بناء شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الصداقة والتعاون البناء.

من جانبه، قال عضو الوفد الأمريكي العضو السابق فى الكونجرس الأمريكي مارك سيلجادر، فى تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الوفد لمس إرادة ورغبة من رئيس مجلس السيادة لاستكمال عملية السلام فى السودان، والعمل على إنجاح الفترة الانتقالية من خلال تحقيق التناغم والانسجام بين مكونات المرحلة الانتقالية.