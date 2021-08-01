إنشاد ومسرح عرائس.. عروض القوافل الثقافية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بأسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إقامة فعاليات عروض المسرح المتنقل بقرية العدوة لمدة ثلاثة أيام، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، وذلك ضمن برنامج القوافل الثقافية بقرى محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتنمية الريف المصرى.

تضمنت الفعاليات محاضرة "أثر ثورة ٢٣ يوليو على المجتمع المصرى"، ألقاها خالد حسن، حيث قال إن من أهم آثار الثورة هى تأميم قناة السويس، واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر، والسيطرة على الحكم في مصر وسقوط الحكم الملكي، وإجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر إلى إيطاليا، وإلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية، وتوقيع اتفاقية الجلاء بعد أربعة وسبعين عاما من الاحتلال.

كذلك محاضرة "المواطنة والانتماء حقوق وواجبات" ألقاها علاء حسن، حيث أشار إلى المواطنة فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود.

كما تضمنت أمسيات شعرية شارك فيها الشعراء ربيع طه حسين "قصائد فى فن الواو، صلاح سيد شاعر فن النميم، مصطفى عباس قصيدة "مذكرة عاشق فلسطينى"، سيد عيسى "وطنيات، فى حب مصر"، كذلك عروض مواهب من أطفال وأهالى القرية فى "إلقاء الشعر والغناء والعزف على العود".

جاء ذلك بجانب ورش فنية "إعادة تدوير الجينز" و"انسيال واكسسوار أطفال"، والتي قدمتها المدربة منى أحمد باستخدام ورق الفوم جليتر، و"مسكات أطفال" للمدربة شيماء طه بورق الكانسول الملون، معرض كتب لإصدارات الهيئة.

كما قدمت عروضًا لفرقة السباعية للإنشاد الدينى، وقدمت مجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح والمدائح النبوية، عرض مسرح عرائس ومسكات للفنان موسى محمد.

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية

عروض القوافل الثقافية