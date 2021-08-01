اكتشاف عظم فك لكلب ضخم يعود تاريخه إلى 1.8 مليون عام

تم العثور على عظم فك كلب ضخم يعود تاريخه إلى 1.8 مليون عام إلى جانب بقايا بشرية في جورجيا - وربما يكون أول كلب صيد في أوروبا، حسبما زعمت دراسة نشرها موقع "نيتشر" العلمي.

ووفقًا للدراسة، قام خبراء بقيادة جامعة "فلورنسا" بتحليل البقايا التي تم جمعها حديثًا من موقع "دمانيسي" الأثري، والذي أسفر سابقًا عن العديد من جماجم أشباه البشر.

«كلب الصيد الأوراسي.. أول كلب صيد عرفه البشر»

صورة مقربة للكلب المكتشف

وتوصلت النتائج إلى أن البقايا تنتمي إلى نوع من كلاب الصيد تدعى، Canis Xenocyon" lycaonoides" أو كما يعرف بـ"كلب الصيد الأوراسي" الذي نشأ في شرق آسيا.

وأكد فريق البحث، أن كلب "دمانيسي" يمكن أن يكون سلف كلاب الصيد الأفريقية - ومن المحتمل أنه عاش جنبًا إلى جنب مع البشر الأوائل في جورجيا قبل أن ينتشر في العديد من الأماكن في العالم.

وأكد العلماء، أن كلب الصيد المكتشف، يعود تاريخه إلى 1.8 مليون سنة وقد أنتج أول دليل مباشر على البشر الأوائل خارج إفريقيا، وقد تم تحديد هذه العينات بما في ذلك عدة من الجماجم وأربعة هياكل عظمية كأمثلة مبكرة لنوع الإنسان القديم.

صورة لتحليل فك الكلب

وأجرى عالم الحفريات الفقاريات "سافيريو بارتوليني لوسينتي" من جامعة فلورنسا بإيطاليا وزملاؤه دراسة بقايا الكلب الكبير المثير للجدل.

ووفقًا لتحليلهم، يعود تاريخ العظام إلى ما بين 1.77 - 1.76 مليون سنة - مما يجعلها أول حالة معروفة لكلب صيد في أوروبا، ووفقًا للباحثين، فإنه يسبق في الواقع الحركة الواسعة النطاق لكلاب الصيد من أصلها في آسيا الغربية إلى أوروبا وأفريقيا.

واستنادًا إلى عدم تآكل أسنان كلب دمانيسي، أوضح الباحثون إلى أنه الآسنان تعود لكلب شابًا بالغًا، ويزن حوالي 30 كجم، كما أظهر تحليل ملامح أسنان الكلب أيضًا أوجه تشابه مع الأنواع الأخرى الشبيهة بالكلاب البرية من نفس الفترة الزمنية.