استجابة لرغبة المواطنين.. محلية أرمنت تعيد تقليم الأشجار لحجبها الرؤية (صور)

قال العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، إنه تمت الاستجابة لمطالب أهالي قرى الرياينة والرزيقات والمحاميد بإعادة تقليم الأشجار التى تنمو بشكل سريع وتحجب الرؤية فى طريق نهر النيل وفي بعض المواقع.

وأضاف أن الوحدة المحلية شنت حملة لتقليم الأشجار بدءًا من بنك التنمية وحتى نهاية حدود قرية الرياينة، وتم رفع ٤٠٠م٣ ناتج تقليم الأشجار بطول ٢٠٠٠م بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومدير مرافق المركز ومشرفين وعمال قسم الزراعة.

تقليم الأشجار

وأصدر رئيس المركز تعليماته لتقليم الأشجار بكافة الطرق الرئيسية بشكل دوري، حفاظًا وحرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

جدير بالذكر أن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، أعلن استقبال مديرية أوقاف الأقصر، أمس الجمعة، أول دفعة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحى لهذا العام 1442 هـ/ 2021 م، وقدرها 4 أطنان، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة للرعاية على مستوى المحافظة.

تقليم الأشجار

جاء ذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الأقصر، ومحافظة الأقصر.

ويأتي ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور مشروع صكوك الأضاحى.