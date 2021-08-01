ضبط ٢٤ ألف لتر سولار خلال حملات رقابية على المواد البترولية المدعمة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات رقابية على أنشطة المصانع، و الأسواق و المواد البترولية المدعمة، حيث تم ضبط ٢٤ألف لتر سولار بداخل مصانع وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة.



جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة.



حيث قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، و إشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية، و فريق العمل التابع للادارة بحملة فى نطاق حى العامرية، واسفرت الحملات عن الأتى:

تحرير محضر لأحد الثلاجات بمنطقة العامرية لتجميعها كمية من السولار قدرها 20000 لتر مخالفًا بذلك القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وتم التحفظ على الكميات.

كما تم تحرير محضر لاحد مصانع الكرتون لتجميعه كمية من السولار قدرها4000 لتر مخالفا القوانين والقرارات المنظمة لهذا الشان وتم التحفظ على المضبوطات، بإجمالى الكميات المتحفظ عليها24000 لتر سولار وتم العرض على النيابة للتصرف بشأنها.

وتحرر محضر غش تجارى ضد محل فسخانى لعرضة وبيعه بطارخ وأسماك مملحة غير مطابقة للمواصفات، و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على و كيل النائب العام.

وكان قد كلف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، مفتشي و رؤساء الرقابة، و مديرى الإدارات، لمتابعة أعمال الأنشطة التموينية، وعلى رأسها متابعة أعمال محطات تموين السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية، متمثلة فى البنزين و أعمال المخابز البلدية و انتاج الخبز البلدى و كذلك متابعة محطات تموين السيارات و متابعة مستودعات البوتاجاز و كذلك الأسواق.



وجاء ذلك عقب أصدار وزير البترول و الثروة المعدنية، القرار ١٤٨٣ لسنة ٢٠٢١، اعتبارا من الساعه التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق، حيث تقرر تحديد اسعار البنزين بأنواعه بزيادة 25 قرش / لتر لتكون الاسعار كالتالي:



بنزين 95 .. 9,00 جنيه لتر، بنزين 92 .. 8,00 جنيه لتر، بنزين 80 .. 6.75 جنيه لتر، وتثبيت أسعار السولار الكيروسين و المازوت.

ضبط مواد بترولية مدعمة في حملات بالإسكندرية

ضبط مواد بترولية مدعمة في حملات بالإسكندرية