«جنح أكتوبر» تؤجل 4 دعاوي قضائية ضد مرتضى منصور والغندور

أجّلت محكمة جنح أكتوبر، السبت، نظر 4 دعاوى قضائية مقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان وهاني العتال وممدوح عباس، ضد مرتضى منصور والإعلامي خالد الغندور، يتهمهما فيهم بالسب والقذف إلى جلسة ٦ سبتمبر المقبل لورود التقرير.

كان المحامي كمال شعيب، بصفته محامى عبد الناصر زيدان، قد أقام جنحة سب وقذف ضد مرتضى منصور وخالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، حيث قال في دعواه إنه أثناء مداخلة مرتضى منصور في أحد حلقات برنامج خالد الغندور على أحد القنوات الفضائية قام الأول بسبه وقذفه.

كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قضت في وقت سابق، بتأييد براءة عبد الناصر زيدان فى 4 قضايا بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

ورفضت المحكمة الاستئنافات التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك على حكم براءة زيدان، لتصبح البراءة نهائية.