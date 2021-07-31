السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جنح أكتوبر» تؤجل 4 دعاوي قضائية ضد مرتضى منصور والغندور

محكمة
محكمة

أجّلت محكمة جنح أكتوبر، السبت، نظر 4 دعاوى قضائية مقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان وهاني العتال وممدوح عباس، ضد مرتضى منصور والإعلامي خالد الغندور، يتهمهما فيهم بالسب والقذف إلى جلسة ٦ سبتمبر المقبل لورود التقرير.

كان المحامي كمال شعيب، بصفته محامى عبد الناصر زيدان، قد أقام جنحة سب وقذف ضد مرتضى منصور وخالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، حيث قال في دعواه إنه أثناء مداخلة مرتضى منصور في أحد حلقات برنامج خالد الغندور على أحد القنوات الفضائية قام الأول بسبه وقذفه.

كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قضت في وقت سابق، بتأييد براءة عبد الناصر زيدان فى 4 قضايا بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

ورفضت المحكمة الاستئنافات التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك على حكم براءة زيدان، لتصبح البراءة نهائية.

مرتضى منصور عبد الناصر زيدان ممدوح عباس هاني العتال محكمة جنح أكتوبر خالد الغندور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

شكرى: نثق فى حكمة القيادة التونسية.. ويجب احترام إرادة الشعب

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

«الإحصاء»: 274% زيادة واردات مصر من الوقود خلال شهر

أول ظهور لـ«نيللي كريم» بصحبة هشام عاشور قبل زفافهما

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الجزائري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى