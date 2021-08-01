دراسة: حالات الإصابة بالخرف ستصل لـ152 مليونا بحلول 2050

توقعت دراسة جديدة، أن حالات الخرف العالمية ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 152 مليون بحلول عام 2050 ، مدفوعة بتقدم السكان في السن.

واستند باحثو جامعة واشنطن في تقديرهم إلى اتجاهات عوامل خطر الإصابة بالخرف، مثل التدخين وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويزعم الباحثون، أن حالات الخرف ستزيد من 57.4 مليون حالة على مستوى العالم في عام 2019 إلى ما يقدر بنحو 152.8 مليون حالة بحلول عام 2050.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر المصابين بالخرف

وأضاف الباحثون، أنه من المتوقع أن تكون أعلى زيادة في انتشار الخرف في شرق أفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 50 مليون شخص مصاب بالخرف على مستوى العالم، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام.

يرجع ارتفاع حالات الخرف إلى شيخوخة السكان وعوامل تتعلق بنمط الحياة بما في ذلك التدخين وارتفاع مؤشر الكتلة وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقدر المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا سيشكلون 16 في المائة من سكان العالم بحلول عام 2050 - ارتفاعًا من 8 في المائة عنن عام 2010.

كما أكد العلماء بمنظمة الصحة العالمية، أنه بحلول عام 2020، سيتجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وهناك العديد من الأمراض التي تسبب الخرف، والتي تتمثل في ضعف القدرة على التذكر أو التفكير أو اتخاذ القرارات التي تتعارض مع القيام بالأنشطة اليومية.

ووفقًا للدراسة الجديدة، فمن المتوقع أن تؤدي الاتجاهات الإيجابية في الوصول إلى التعليم إلى تقليل انتشار الخرف في جميع أنحاء العالم بمقدار 6.2 مليون حالة بحلول عام 2050.

المناطق الريفية أكثر الأماكن التي ينتشر فيها مرض ألزهايمر

وذكرت دراسة أخرى، أن المناطق الريفية تعاني من وفيات أكثر من المناطق الحضرية؛ بسبب مرض ألزهايمر ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.

ومن المحتمل أن يكون التناقض نتيجة للتفاوتات الصحية التي يعاني منها سكان الريف مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية، وهذا يشمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، ومستويات أعلى من الأمراض المزمنة.