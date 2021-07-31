السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري بدر»: الجمعية تولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم الفني

عمرو فتوح
عمرو فتوح

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن جمعية مستثمري مدينة بدر تعمل على النهوض بقطاع التعليم الفني، قائلا إن الأعضاء يقومون بتدريب طلاب المدارس والمعاهد الفنية في مصانعهم.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور" أن ذلك التدريب يكون بمقابل مادي بسيط لتحفيز الطالب على العمل والإنتاج، بالإضافة إلى تدريبه على استخدام أحدث الآلات والمعدات لمواكبة أحدث تطورات الصناعة العالمية.

وأشار إلى أن منظمات الأعمال تعمل على النهوض بتطوير التعليم الفني بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، في إطار خدمة المجتمع المدني.

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