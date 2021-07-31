السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: الحجر الصحى الشامل السبيل الوحيد لاحتواء موجة كورونا الخامسة

كورونا في ايران
كورونا في ايران

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد 19 في إيران، اليوم السبت، أن الحجر الصحي الشامل هو السبيل الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة من فيروس كورونا في البلاد.

 

وقال علي رضا رئيسي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إن "الطريق الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة من فيروس كورونا التي تجتاح البلاد هو الحجر الصحي التام لمدة محدودة".

 

من جانبها، أعربت وزارة الصحة الإيرانية عن قلقها من انخفاض نسبة التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية، في ظل التصاعد غير المسبوق في أعداد المصابين بالفيروس.

 

وقد سجلت إيران اليوم 19 ألفا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها وفقا لوكالة أنباء أنباء "إيرنا" الإيرانية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و 871 ألفا و8 حالات، من بينهم 5 آلاف و455 حالة في وضع حرج.

 

وأشارت إلى تسجيل 286 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالجائحة في إيران إلى 90 ألفا و630 حالة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 3 ملايين و 367 ألفا و272 حالة حتى الآن.

السلطات الإيرانية فيروس كورونا اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الموجة الخامسة الحجر الصحي الشامل

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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