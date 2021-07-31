«تنشيط السياحة» تستقبل سائحي أولى رحلات الطيران العارض بالورود

استقبل مساء اليوم، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر أولى رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو ٢٠٢٠.

أشارت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد كانت تقل على متنها ١١٤ سائحًا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية.

ومن المقرر أنه سيتم تسيير رحلتين طيران عارض أسبوعيا من أسبانيا إلى الأقصر بداية من الأسبوع القادم وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري.

يشار الى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار أعلن أن الحركة السياحية الوافدة الى مصر تشهد زيادة إيجابية ملحوظة شهر بعد شهر، لافتاً إلى أن متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصلت إلى 15% عن ذات الفترة في 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46 % عن ذات الفترة في 2019، وفي يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019 وأضاف أنه وفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يشهد شهر يوليو زيادة تتعدي نسبة شهر يونيو الماضي.