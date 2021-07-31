«الملا»: قطاع البترول حقق قصص نجاح غير مسبوقة خلال الـ7 سنوات الأخيرة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التغيرات التى مرت بها مصر وما نتج عنها من إيجابيات دفعت المواطنين للتطلع لمستقبل أفضل وتطور فى كل المجالات، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى أقدمت عليها القيادة السياسية ودعمها الشعب وانعكاسها على الاقتصاد الوطنى.

دفعات قوية لقطاع البترول

وأوضح الملا فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أمام مؤتمر مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة الذى نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، أن الوزارة سلكت منهجية عمل تستهدف الاستدامة فى إطار برنامج الدولة للتطوير الشامل فى جميع القطاعات وأنها تبنت استراتيجيات جديدة لتحقيق ذلك تعتمد على التطوير والتحديث المستمر وهو ما أعطى دفعات قوية لقطاع البترول لتحقيق قصص نجاح غير مسبوقة على مدار السنوات السبع الأخيرة .

واستعرض عز الرجال فى الكلمة عدداً من تلك النتائج المتميزة والتى مكنت قطاع البترول من أداء دوره الوطنى فى زيادة إنتاج الثروة البترولية والغاز الطبيعى والتوسع فى الصناعات والاستخدامات المرتبطة به فى السوق المحلية والعودة إلى التصدير وجذب الشركات العالمية الكبرى كإكسون موبيل وشيفرون للاستثمار بمصر، والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب وتخفيض المستحقات المتراكمة قبل 2013 .

كما عرض عز الرجال، على خريطة بيانية كثافة المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية والتكرير والتصنيع والبتروكيماويات والبنية التحتية لنقل وتداول البترول والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية فى إطار مشروع مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، والتى تمتد من العلمين غربا وحتى سيناء شرقا ومن البحر المتوسط شمالا إلى أسوان جنوبا.

كما أشار للتحركات الدولية والإقليمية وتوطيد أواصر العلاقات البترولية وما أثمر عنه ذلك من نجاح للمزايدات العالمية فى مجالات البترول والغاز والتعدين والإسراع بإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، مشدداً على أن قطاع البترول لازال يذخر بفرص واعدة للاستثمار فى ظل تطبيقه لأهداف التنمية المستدامة والتزامه بالتحول الرقمى فى إدارة أنشطته والتطوير والتحديث المستمر لجميع قطاعاته وتأهيله العلمى والعملى المستمر لكوادره التى يراها فرس الرهان فى تحقيق المزيد من الإنجازات للقطاع وللدولة المصرية التى تبنى دائما على ما تحققه من نتائج ولاتكتفى من الإنجازات التى تستثمرها دائما فى تحسين المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة.