السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجلاء السياح بعد تجدد انتشار كورونا بإحدى مدن هونان

كورونا في هونان
كورونا في هونان

وجهت مدينة تشانغجياجيه، في مقاطعة هونان بوسط الصين، وهي موقع سياحي عالمي، بضرورة إجلاء جميع السائحين بعد بإجراء ثلاثة اختبارات للحمض النووي قبل مغادرتهم المدينة، نظرا لتجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر عن السلطة السياحية في المدينة - نقلته وكالة الأنباء الصينية اليوم السبت- أنه تم إنشاء قنوات طارئة للسائحين في جميع مواقع الاختبار بأنحاء مدينة تشانغجياجيه.
وقال البيان: إنه يتم تنسيق الخدمات الأساسية وتقديمها للسائحين العالقين من قبل وكالات السياحة والفنادق المحلية والقطاع المحلي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
كانت مدينة تشانغجياجيه الصينية، قد أغلقت أمس جميع المواقع السياحية، وأدرجت 11 حيا على مستوى البلدة كمناطق متوسطة الخطورة لكوفيد-19، وذلك بعد أن استقبلت المدينة أكثر من 11 ألفا و900 سائح.
يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، سجلت عدة مدن صينية ارتفاعا حادا في حالات العدوى بـ"كوفيد-19"، حيث كان للعديد من الحالات تاريخ سفر إلى مدينة تشانغجياجيه.
 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

بكين مقاطعة هونان الصينية فيروس كورونا السياح كورونا الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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