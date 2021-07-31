السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الحر وسنينه»..

روشتة التعامل الصحية للأطفال خلال الموجة الحارة

الأطفال والصيف
الأطفال والصيف

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، الأمر الذي يضع الكثير من الأمهات في مأزق كبير بسبب وجبات الأطفال، والتي يجب أن تتمتع بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى المذاق الشهي.

في التقرير التالي، قدمت أخصائية التغذية للأطفال جينيفر هايلاند، نظرة ثاقبة حول كيفية الحفاظ على صحة الأطفال خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى عدد من النصائح حول تطوير عادات الأكل الجيدة بالنسبة لهم، وفقًا لما ذكره موقع "cleveland clinic" الطبي.

«أولويات الصيف»

وفقًا لـ"هايلاند" لا يوجد مغذيات معينة أو فيتامين يحتاجه الأطفال أكثر خلال فصل الصيف، حيث يتمثل التحدي عادةً في أن الأطفال لا يحصلون على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجونها.

ويعتبر من أولويات الصيف بالنسبة للأطفال هو الحفاظ رطوبة الأطفال، من خلال إمدادهم بالأطعمة المرطبة، وبدلًا من ذلك ، كما تقول أخصائية التغذية، إن أهم شيء يجب مراعاته خلال الصيف هو الحفاظ على رطوبة أطفالك بشكل صحيح.

«الماء أفضل صديق للأطفال»

يعتبر الماء من المشروبات الهامة التي يجب أن ترافق الكبير والصغير، خاصة بموجات الطقس الحارة، من أجل تفادي المشكلات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة.

نصحت خبيرة التغذية، بضرورة تجنب المشروبات المحلاة بالسكر بفصل الصيف خاصة بين الأطفال، من اجل تفادي العرق وفقدان الكثير من السوائل.

«الترطيب من خلال الطعام»

يمكننا الحصول على المياه المهمة من خلال الطعام، ويُعد الاحتفاظ بهذه الأنواع من الوجبات الخفيفة طريقة رائعة للتأكد من بقاء أطفالك في صحة جيدة ورطوبة، مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي بشكل عام على محتوى مائي كبير.

 

«تجنب تناول الأطعمة الخفيفة المصنعة»

تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة الشهيرة مثل رقائق البطاطس والمعجنات على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، والتي تتحول إلى سكر في الجسم، وهذا ليس مريحًا للأطفال في أي وقت ولكن بشكل خاص خلال وقت الصيف. 

الكربوهيدرات الوجبات الخفيفة الفواكه والخضروات الفيتامينات فصل الصيف موجة شديدة الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

بسبب ختم النسر.. «التعليم» تحيل لجنة امتحان الاستاتيكا للتحقيق

الباز: لا توجد دولة آمنة من كورونا والالتزام بارتداء الكمامة هو الحل

أول ظهور لـ«نيللي كريم» بصحبة هشام عاشور قبل زفافهما

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

الرئيس السيسى يتابع جهود البنك المركزى فى إطار النشاط الاقتصادى والتنموى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى