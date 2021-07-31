روشتة التعامل الصحية للأطفال خلال الموجة الحارة

«الحر وسنينه»..

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، الأمر الذي يضع الكثير من الأمهات في مأزق كبير بسبب وجبات الأطفال، والتي يجب أن تتمتع بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى المذاق الشهي.

في التقرير التالي، قدمت أخصائية التغذية للأطفال جينيفر هايلاند، نظرة ثاقبة حول كيفية الحفاظ على صحة الأطفال خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى عدد من النصائح حول تطوير عادات الأكل الجيدة بالنسبة لهم، وفقًا لما ذكره موقع "cleveland clinic" الطبي.

«أولويات الصيف»

وفقًا لـ"هايلاند" لا يوجد مغذيات معينة أو فيتامين يحتاجه الأطفال أكثر خلال فصل الصيف، حيث يتمثل التحدي عادةً في أن الأطفال لا يحصلون على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجونها.

ويعتبر من أولويات الصيف بالنسبة للأطفال هو الحفاظ رطوبة الأطفال، من خلال إمدادهم بالأطعمة المرطبة، وبدلًا من ذلك ، كما تقول أخصائية التغذية، إن أهم شيء يجب مراعاته خلال الصيف هو الحفاظ على رطوبة أطفالك بشكل صحيح.

«الماء أفضل صديق للأطفال»

يعتبر الماء من المشروبات الهامة التي يجب أن ترافق الكبير والصغير، خاصة بموجات الطقس الحارة، من أجل تفادي المشكلات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة.

نصحت خبيرة التغذية، بضرورة تجنب المشروبات المحلاة بالسكر بفصل الصيف خاصة بين الأطفال، من اجل تفادي العرق وفقدان الكثير من السوائل.

«الترطيب من خلال الطعام»

يمكننا الحصول على المياه المهمة من خلال الطعام، ويُعد الاحتفاظ بهذه الأنواع من الوجبات الخفيفة طريقة رائعة للتأكد من بقاء أطفالك في صحة جيدة ورطوبة، مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي بشكل عام على محتوى مائي كبير.

«تجنب تناول الأطعمة الخفيفة المصنعة»

تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة الشهيرة مثل رقائق البطاطس والمعجنات على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، والتي تتحول إلى سكر في الجسم، وهذا ليس مريحًا للأطفال في أي وقت ولكن بشكل خاص خلال وقت الصيف.