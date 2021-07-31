السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

0.1% فقط من الأمريكيين المُطعّمين أصيبوا بكورونا

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

كشفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن أقل من 0.1% فقط من 164 مليون أمريكي تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قد أصيبوا بالفيروس.

وأوضحت: أن 0.001% فقط منهم قد توفوا، وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن هذه الأرقام المنخفضة تشير إلى أن الجائحة تمثل تهديدا في الغالب للأشخاص غير المطعمين.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن التطعيم يعد الاستراتيجية الأهم لمنع الإصابة والوفاة.

وأوضحت: أن أكثر من 99% من المطعمين لم يصابوا بالفيروس، وتم نقل 0.004% فقط من المطعمين إلى المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وكشفت بيانات المراكز الأمريكية أن أكثر من نصف الشعب الأمريكي لم يتم تطعيمه بشكل كامل.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

المراكز الأمريكية 164 مليون أمريكي اللقاحات كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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