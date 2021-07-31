12528 إصابة جديدة بكورونا فى جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا اليوم السبت: تسجيل 12528 إصابة جديدة بكورونا و 334 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة “ذا ساوث أفريكان” عن المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد قوله، إنه بذلك ارتفع عدد الحالات المؤكدة مليونين و447 الفا و454 شخصًا.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الاصابة بكورونا إلى 72 ألفا و13 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد المتعافين مليونين و222 ألفًا و338 حالة.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.